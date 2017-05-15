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نائب «المصريين الأحرار»: الأعمال الاقتصادية لمبارك لم تكن إلا «مسكنات»

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نائب «المصريين الأحرار»: الأعمال الاقتصادية لمبارك لم تكن إلا «مسكنات» نائب «المصريين الأحرار»: الأعمال الاقتصادية لمبارك لم تكن إلا «مسكنات»

التحرير

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قال مجدى ملك، نائب المصريين الأحرار، إنه للمرة الأولى يرى رئيسًا يسارع كل شيء لافتتاح مشروعات عملاقة سنجني ثمارها خلال سنوات، منوها بأن المواطن المصري يتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى المر لتطلعه للأفضل لابنائه.

وأضاف في تصريحات صحفيه له اليوم: "أذكر الكتاب الأسود والذى تضمن ملفات وأطروحات لم يكن يجرؤ أحد على التحدث فيها خلال الرئيس مبارك، وكانت أعمالهم الاقتصادية وقتها لا تعدو مسكنات مما أوصلنا للثورة بسبب سياسات اقتصادية خاطئه طوال 30 عامًا".

وتابع: "منذ توالى المسئولية ويتحدث عن 11 مشروعًا قوميًا عملاقًا وكل منها يحتاج خطة خمسية وهو ما دفع الجميع لالتفاف حول الرئيس».

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وانتقد مجدى ملك، أداء بعض القطاعات والمسئولين والذين لا يرقى أدائهم لخطوات الرئيس الناجزة؛ موجهاً التحيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لإنجازها الأعمال فى سرعة ودقة، مطالباً بأن تحذو كافة المؤسسات حذوها.

وتحدث النائب مجدى ملك عن عدد من المشروعات القومية التى يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها الطرق والتى تجاوزت ما أنجز فى 30 عاما، والمثلث الذهبى سفاجا /القصير / البحر الأحمر وغيرها.

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التحرير

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