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هذا هو سر "إيموشن" الزهرة في الفيسبوك

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هذا هو سر "إيموشن" الزهرة في الفيسبوك هذا هو سر "إيموشن" الزهرة في الفيسبوك

مصراوي Masrawy

هذا هو سر "إيموشن" الزهرة في الفيسبوك

 كتب - هشام عواض:

خلال الأيام الماضية لاحظ العديد من مستخدمي الفيسبوك، وجود منشورات عليها "إيموشن" الغضب والحزن والحب والإعجاب والإندهاش وأيضًا "زهرة" للبعض فقط.

وتسائل الكثيرون عن سبب وجود هذه الزهرة ذات اللون "البنفسجي"، وذكرت صحيفة "The sun" البريطانية، سببها وهي أنها احتفالًا بـ"عيد الأم" في الولايات المتحدة و80 دولة أخرى حول العالم.

وعند الضغط على "إيموشن" الوردة يظهر "thankful" للتعبير عن الشكر والامتنان للأم. وقال الفيسبوك: "تكريمًا لعيد الأم، نختبر قدرة الناس في عدد من الدول على ترك الزهرة البنفسجية".

ولا تزال الزهرة موجودة لدى المستخدمين في بريطانيا حتى الآن، بعدما لاقت ترحاب كبير من المستخدمين.

وكان قد وضع الفيسبوك هذه الزهرة، خلال العام الماضي أيضًا.

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