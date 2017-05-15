فحص 24 ألف مواطن في حملة للكشف عن فيروس "سي" بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، استمرار المسح الميداني الشامل للكشف عن فيروس "سي"، ضمن حملة "فيروس سي.. يا إحنا ياهو"، مشيرًا إلى فحص 24 ألف و976 شخصًا خلال الأسبوع السادس بـ13 قرية على مستوى المحافظة من إجمالي مستهدف 81 ألف شخص.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات صحفية إلى أن عدد الحالات الإيجابية بلغ 1518 حالة مصابة بفيروس "c" بنسبة 6%، موضحًا أن المسح يشمل قرى: "بني زيد التابعة لمركز الفتح، والنواميس بمركز البداري، والبلايزة التابعة لمركز أبوتيج، وأولاد إلياس التابعة لمركز صدفا، وبني قرة بمركز القوصية، وبني سند مركز منفلوط، والمناشي، والنهايا، والشيخ مساعد بمركز ديروط، ودير ريفا مركز أسيوط"، بالإضافة إلى جزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب وقرية العفادرة بمركز ساحل سليم.

من جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وعضو المجلس الإقليمي للصحة، أنه من المقرر التعاون بين كلية الطب بجامعة أسيوط وطب الأزهر، لرفع المستهدف خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لاستمرارية القوافل الطبية بجميع القرى.

وأضاف الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أنهم أرسلوا 4 قوافل طبية شهرية بمعدل قافلة كل أسبوع، تستهدف الأماكن الأكثر احتياجًا، وتفحص المواطنين وتقدم الخدمات الطبية لهم.