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جمال سامي: الاعتداء على 8 آلاف فدان بنظام وضع اليد في الفيوم

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جمال سامي: الاعتداء على 8 آلاف فدان بنظام وضع اليد في الفيوم جمال سامي: الاعتداء على 8 آلاف فدان بنظام وضع اليد في الفيوم

مصراوي Masrawy

جمال سامي محافظ الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

كشف الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أن حجم الاعتداءات على أراض الدولة العامة وصل إلى 8 الآف فدان بنظام وضع اليد، تابعة لمجالس المدن، إضافة لبناء بعض المواطنين عليها بقرى مراكز إطسا وطامية ويوسف الصديق وأبشواي.

ولفت المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى إبلاغ اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والعميد محمد رياض رئيس فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة، وقيادات المنطقة المركزية بحجم التعديات، لسرعة استعادتها للدولة.

وأشار المهندس أمان الله فريد، وكيل وزارة الري بالفيوم،، إلى أن حالات الاعتداء على حرم المصارف على مستوى الفيوم، بلغت حوالى 60 ألف متر، فيما تحصر لجان المحافظة، حجم الاعتداءات بنظام وضع اليد وفرض القوة على الأرض التابعة لكل من هيئة التنمية السياحية والزراعية.

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