في عيد ميلاده.. 30 رقمًا من مسيرة موراي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتفل المصنف الأول عالميًا، في لعبة التنس، أندي موراي، اليوم، بعيد ميلاده الـ30.

ورصد موقع رابطة محترفي التنس 30 رقمًا في مسيرة اللاعب البريطاني، بمناسبة عيد ميلاده، نرصدهم في السطور التالية:

30- يتواجد 5 لاعبين في قائمة العشر الأوائل في التصنيف العالمي تتخطى أعمارهم حاجز الـ30 عاما.

29- هو العمر الذي وصل فيه أندي موراي للتصنيف الأول عالميا للمرة الأولى في مسيرته الإحترافية، بل وأصبح ثاني أكبر لاعب يصل لهذا التصنيف للمرة الأولى بعد نيوكومبي في عامه الـ30.

28- هو عدد المبارايات المتتالية التي فاز بها أندي موراي كأفضل مسيرة في مسيرته الأحترافية وذلك بواقع 24 مباراة في عام 2016 و4 مباريات هذا العام.

27- هو عدد المباريات التي خاضها في بطولة الأساتذة الختامية للموسم، وهي البطولة التي توج بلقبها للمرة الأولى في مسيرته العام الماضي بالتغلب على نوفاك دجوكوفيتش.

26- أصبح أندي موراي اللاعب رقم 26 في تاريخ التنس الذي يصل إلى التصنيف الأول عالميا وذلك منذ العمل بفكرة التصنيف منذ 23 أغسطس من عام 1973.

25- هو العمر الذي حصد فيه موراي أول ألقابه في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وذلك عندما توج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2012 بالتغلب على دجوكوفياش.

24- هو عدد المجموعات التي فاز بها على التوالي كأفضل رقم في مسيرته وذلك بدءا من نصف نهائي كأس ديفيس العام الماضي مروروا ببطولات بكين وشانجهاي وفيينا.

23- تمكن أندي موراي من الفوز بـ23 مباراة وصلت إلى المجموعة الخامسة وخسر في 9 مباريات.

22- هو عدد المباريات التي فاز بها في بطولة شانجهاي للأساتذة حيث توج هناك بثلاث ألقاب أعوام 2010 و2011 و2016.

21- هو عدد المباريات النهائية التي وصل إليها في بطولات الأساتذة حيث توج بـ14 لقب وخسر 7 نهائيات.

20- هو عدد المباريات المتتالية التي فاز بها في ميدانية في بطولة كأس ديفيز قبل الخسارة للمرة الأولى العام الماضي أمام خوان مارتن ديل بوترو في نصف النهائي.

19- هو العمر الذي تمكن فيه من الوصول للمرة الأولى في مسيرته الإحترافية لقائمة العشر الأوائل في التصنيف العالمي وذلك يوم 16 أبريل من عام 2007.

18- هو عدد المرات المتتالية التي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي في بطولات الجراند سلام وذلك بدءا من أستراليا المفتوحة 2011 وحتى ويمبلدون 2015.

17- هو العمر الذي أنهى فيه للمرة الأولى الموسم ضمن الـ20 الأوائل في التصنيف العالمي.

شاهد أيضا

16- هو عدد المباريات التي فاز بها في بطولة الأساتذة الختامية في الفترة ما بين عامي 2008 و2016 حيث انسحب من البطولة في عام 2013.

15- هو يوم ميلاده في شهر مايو من عام 1987.

14- هو عدد الألقاب التي توج بها في بطولات الأساتذة.

13- هو تصنيفه في عام 2007 عند مشاركته في بطولة سان خوسيه ونجح حينها في الدفاع عن أول لقب توج به في مسيرته الإحترافية وتغلب حينها على كارلوفيتش.

12- هو عدد السنوات المتتالية التي توج خلالها موراي على لقب واحد على الأقل وذلك بين عامي 2006 و2017.

11- هو عدد الانتصارات التي حققها أمام نوفاك دجوكوفيتش وروجر فيدرير، ولكنه خسر أمام الصربي في 25 مواجهة وأمام السويسري في 14 مباراة.

10- بات أندي موراي اللاعب العاشر في العصر الحديث، الذي يصل إلى نهائي بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

9- هو عدد الألقاب التي توج بها العام الماضي، وهو أكبر عدد من البطولات يحققها في عام واحد طوال مسيرته، كما نجح موراي في التواجد بين العشر الأوائل في التصنيف العالمي في 9 سنوات متتالية بين عامي 2008 و2016.

8- هو عدد الألقاب التي توج بها على الملاعب العشبية من خلال 5 ألقاب في بطولة كوينز و2 في ويمبلدون إلى جانب الذهب الأولمبي عام 2012.

7- هو عدد النهائيات المتتالية التي وصل إليها العام الماضي بدءًا من مدريد في شهر مايو وصولا إلى سينسيناتي في شهر أغسطس.

6- هو عدد الانتصارات المتتالية التي حققها على المصنفين العشرة الأوائل بين بطولتي الأساتذة الختماية العام الماضي والدوحة في بداية هذا العام.

5- هو أكبر عدد من الألقاب حققها في بطولة واحدة وهي بطولة كوينز.

4- هو التصنيف الذي أنهى به للمرة الأولى بين العشرة الأوائل في العالم وذلك في عام 2008.

3- هو عدد ألقابه في بطولات الجراند سلام من خلال لقبين في ويمبلدون 2013 و2016 ولقب في أمريكا المفتوحة 2012.

2- وهو عدد ألقابه في بطولات الزوجي مع شقيه جيمي من خلال بطولة فالنسيا في عام 2010 وطوكيو في 2011، كما أحرز موراي الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين أيضا في لندن 2012 وريو 2016.

1- أول لقب توج به في مسيرته الاحترافية أتي في سان خوسيه في شهر فبراير من عام 2016 وتغلب حينها على هيويت بعدما أنقذ نقطتين لخسارة المباراة.