تشيلسي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي أمام واتفورد

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تفتتح اليوم مباريات الجولة رقم 38 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي البطل برصيد 87 نقطة نظيره واتفورد الـ16 برصيد 40 نقطة على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يخسر تشيلسي في أخر 6 مباريات في البريميرليج أمام واتفورد منذ الخسارة في المباراة الأولى التي جمعت بينهما في شهر سبتمبر من عام 1999، حيث حقق البلوز منذ ذلك الحين 4 انتصارات وتعادلين، كما فشل واتفورد في تحقيق الفوز على تشيلسي في أخر 6 زيارات لملعب ستامفورد بريدج حيث يعود أخر فوز إلى شهر مايو من عام 1986 وبنتيجة 5-1.

ويعد فوز واتفورد في عام 1999 الفوز الوحيد على تشيلسي في أخر 16 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات، ونجح دييجو كوستا في تسجيل هدفين في شباك واتفورد في مابراة الموسم الماضي على ملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، كما سجل اللاعب الإسباني هدف الفوز في لقاء الدور الأول.

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ونجح تشيلسي في الفوز بـ13 لقاء من أخر 14 خاضهم على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث أتت الخسارة الوحيد الشهر الماضي أمام كريستال بالاس وبنتيجة 2-1.

وإذا تمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، فسيحصد بالتالي النقطة رقم 48 على ملعبه هذا الموسم أي ضعف ما حصده الفريق على ملعبه الموسم الماضي عندما جمع 24 نقطة.

وتواجه أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي ووالتر ماتزاري مدرب واتفورد 8 مرات سابقة في الدوري الإيطالي ولم يحقق ماتزاري الفوز سوى مرة واحدة عندما كان مدربا لنابولي وكونتي مدربا لأتالانتا ومان ذلك بثنائية نظيفة في عام 2010 ومنذ ذلك الحين فاز كونتي في 4 مباريات وتعادلا في 3 مواجهات.