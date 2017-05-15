أسرة «الدون» في شرم الشيخ لافتتاح «أكوا الباتروس»

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كتب: أشرف فهيم

تشارك عائلة أسطورة كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في افتتاح أكبر مدينة ألعاب مائية بشرم الشيخ "الباتروس أكوا بارك"، والتي تضم منتجعًا سياحيا وأكبر مدينة ألعاب مائية فى الشرق الآوسط.

تشارك أسرة رونالدو فى الافتتاح قبل أن تقوم بجولة سياحية بالقاهرة والغردقة وشرم الشيخ، فيما منعت مباريات الدورى الإسباني ودورى أبطال أوروبا، مهاجم النادى الملكى من الحضور مع أسرته.

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وقال الخبير السياحى كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة الباتروس القابضة للاستثمار السياحي، إن والدة رونالدو وشقيقتيه -إحداهما كاتيا أفيرو أشهر مطربات البرتغال-، رحبن بالحضور والمشاركة فى الافتتاح سواء للعلاقة الآسرية التى تربطه بهن أو لرغبتهن الشديدة فى زيارة مصر، موضحًا أن رونالدو وعد بزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع النادى الملكى الآسبانى.

وأضاف أبو علي في بيان له، ان افتتاح مثل تلك المشروعات ودعوة المشاهير تعد رسالة بالغة التأثير والأهمية للخارج، ومفادها أن مصر آمنة ومستقرة وسمتعدة لاستقبال سائحيها من كل مكان.

يقام المشروع على مساحة 220 ألف متر مربع بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، ويضم فندق 5 نجوم ومدينة ألعاب مائية هي الأكبر فى الشرق الآوسط على مساحة 80 ألف متر مربع.