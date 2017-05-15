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من «لانوس» إلى «سبارك».. أسعار سيارات شيفروليه المستعملة في مصر

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التحرير

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اكتسبت "سوبارو" اليابانية شهرة واسعة لدى الأسواق العالمية، وفي عشق قائدي السيارات الموديلات اليابانية لقوتها وقدرتها على التحمل.. "التحرير لايف" يستعرض في التقرير التالي صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "سوبارو" اليابانية خلال الفترة الأخيرة..

لانوس

واحدة من أشهر السيارات السيدان في السوق المصري، وإن كان يُعاب عليها البقاء دون تغيير على مستوى الشكل لفترات طويلة، وتحديدًا منذ ظهورها في مصر أواخر تسعينات من القرن الماضي، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ ذلك الوقت وحتى عام 2017، بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 140 ألف جنيه.

كروز

تمثل نمط أكثر أناقة لسيارات "شيفروليه" في مصر، وتعرض موديلاتها الحديث في سوق السيارات، بدءا من عام 2010 وجتى 2017 بأسعار تتراوح من 140 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 250 ألف جنيه.

أوبترا

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تنافس "لانوس" بشكل أساسي على زعامة سيارات "شيفروليه" داخل مصر، ولاقت انتشار واسع على المستوى الجماهيري بعد ظهور الشكل الجديد منذ 3 سنوات، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ عام 2008 وحتى 2017، بأسعار تتراوح من 95 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 190 ألف جنيه.

أفيو

لم تشهد تغييرًا جذريًا على مستوى الشكل الخارجي منذ عرضها في السوق المصري، إلا أن عام 2016 حمل لها تغيرات طفيفة على مستوى الشبكة الأمامية، وتعرض موديلاتها منذ 2005 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 70 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 170 ألف جنيه.

سبارك

سيارة مدمجة صغيرة الحجم، وجدت أرضية كبيرة خلال بداية ظهورها في مصر، وتعرض موديلاتها منذ عام 2008 وحتى 2014 في سوق السيارات، بأسعار تتراوح من 55 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 90 ألف جنيه.

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التحرير

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