"تموين دمياط" تضبط قطع غيار "موتوسيكلات" مجهولة المصدر

دمياط – محمد إبراهيم:

نجحت حملة لمباحث التموين بدمياط، صباح اليوم الإثنين، في ضبط "و.ح"، 41 عامًا، يملك محل بيع طيور ويقيم في قرية البصارطة، بحوزته 5 اسطوانات غاز منزلية تستخدم في غير الغرض المخصص.

وضبطت المباحث "ع.ع"، 54 عامًا، مالك محل لبيع الدراجات النارية بمدينة دمياط لحيازته كمية من قطع الغيار المختلفة مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، كما جرى ضبط 60 كيلوجراما من الطحين الفاسد داخل مطعم بمدينة رأس البر، بعد تغير الخواص والطعم، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة.