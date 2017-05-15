«تموين البحيرة» تضبط أصحاب مخابز باعوا 640 جوال دقيق في السوق السوداء

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شنّت إدارة الرقابة التموينية في البحيرة، بالتنسيق مع المباحث حملة مفاجئة على المخابز بمدينة كفر الدوار، للتأكد من التزام أصحابها بالمواصفات وضبط المتلاعبين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وضبطت عدد من أصحاب المخابز بتهمة بيع 640 جوال دقيق مدعم في السوق السوداء.

وقال المهندس صبري عبدالمقصود، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملة التي ترأسها المهندس جابر أبوالعزم، مدير إدارة الرقابة التموينية، حررت 13 تقرير مخابز وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2016، كما حررت 3 تقارير تصرف أصحاب المخابز في 640 جوال دقيق من الحصص المقررة بإجمالي غرامة 169 ألفًا و600 جنيه، و6 تقارير نقص وزن ما بين 40 - 20 جراما في الرغيف الواحد، و3 تقارير عدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز، وتقرير عدم وجود سجل زيارات بالمخبز، وجارٍ تحصيل الغرامات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة.