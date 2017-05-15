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السيسي يتلقى دعوة من الصين لزيارتها ديسمبر المقبل

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السيسي يتلقى دعوة من الصين لزيارتها ديسمبر المقبل السيسي يتلقى دعوة من الصين لزيارتها ديسمبر المقبل

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف خلال النصف الثاني من العام الجاري اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة، والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد إعلان الصين ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول الواقعة على طريق الحرير، لافتًا إلى أهمية استحواذ على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات، حيث أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية في هذا الطريق.

وقال "قابيل": إن " الصينية وجهت دعوة للرئيس عبد الفتاح  لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي لتنمية الأسواق الناشئة والدول النامية".

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الحزام والطريق والمنعقد حاليًا بالعاصمة الصينية "بكين".

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وأوضح وزير الصناعة أن اللقاء تناول التأكيد على حرص الحكومة بتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الواقعة على طول الطريق البحري.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لإنجاح المشاركة المصرية كدولة "ضيف الشرف" بمعرض الصين والدول العربية، المزمع إقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية، منوهًا إلى ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين، والذي من المنتظر افتتاحه على هامش فعاليات المعرض.

ولفت "قابيل" إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين، وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب على الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري وإنشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.

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التحرير

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