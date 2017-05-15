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الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 12% في الربع الأول من 2017

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الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 12% في الربع الأول من 2017 الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 12% في الربع الأول من 2017

التحرير

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 12% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى مارس 2017)، مقابل نحو 12.4% خلال الربع الرابع من عام 2016.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كشفت أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2017-2018، تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8%، وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة، خاصة قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن حجم قوة العمل سجَل نحو 29.149 مليون فرد، بزيادة بلغت نحو 79 ألف فرد بنسبة ارتفاع 0.3%، عن الربع الرابع من عام 2016، وبزيادة قدرها 710 ألف فرد بنسبة ارتفاع 2.5% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المتعطلين 3.503 مليون متعطل بنسبة 12% من إجمالي قوة العمل، وبانخفاض قدره 88 ألف متعطل بنسبة 2.5% عن الربع الرابع من عام 2016، مقابل نحو 118 ألف متعطل بنسبة 3.3% عن الربع المماثل من العام السابق.

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كما بلغ معدل البطالة بين الذكور 8.2% من إجمالي الذكور في قوة العمل، مقابل نحو 8.5% في الربع الرابع من عام 2016، ونحو 8.9% في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.7% في قوة العمل، مقابل نحو 25.3% فى الربع الرابع من عام 2016، ونحو25.7 % في الربع المماثل من العام السابق.


 

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