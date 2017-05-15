وزير الرياضة يشارك في احتفالية «الكويت عاصمة الشباب العربي»

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يشارك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى احتفالية (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 ) بدعوة من وزارة الدولة لشئون الشباب، المقامة بدولة الكويت اليوم اللإثنين.

وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، توجه إلى دولة الكويت مساء أمس الأحد، لحضور الإحتفالية المقامة برعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

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وسوف تنطلق الاحتفالية صباح اليوم بتكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي، ثم يليه الملتقى الريادي الشبابي ويليه الملتقى الإعلامي الشبابي ثم مهرجان أيام المسرح الشبابي والملتقى القيادي الشبابي ومنتدى الوسطية والملتقى الثقافي.