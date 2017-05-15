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ماذا تعني "زيرو" و"لايت" على عبوات المشروبات؟.. ليست كما تعتقد

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ماذا تعني "زيرو" و"لايت" على عبوات المشروبات؟.. ليست كما تعتقد ماذا تعني "زيرو" و"لايت" على عبوات المشروبات؟.. ليست كما تعتقد

مصراوي Masrawy

ماذا تعني زيرو ولايت

د ب أ:

تقدم شركات الصناعات الغذائية منتجات متعددة من العصائر والمشروبات، للذين لا يرغبون في تناول المزيد من السكر. وتحمل هذه المنتجات مسميات كثيرة ومحيرة مثل "زيرو" ولايت"، و"بدون إضافة سكر"، فما الذي تعنيه هذه المسميات؟

وتجيب نيكول أوشفالد اختصاصي كيمياء المواد الغذائية بمعهد اختبار السلع SGS الألماني على هذا السؤال كما يلي:

- "زيرو": هذ المسمى يعني أن المشروب لا يحتوي على أكثر من 5ر0 جرام من السكر لكل 100 ملليلتر، ومثل هذا المحتوى المنخفض من السكر يكاد لا يؤثر على عملية الأيض.

- "لايت": يوضع هذا المسمى على المشروب عندما يتم خفض مادة غذائية من عنصر ما بنسبة 30%، وقد يكون هذا العنصر السكر أو . وفي مشروبات الحليب بالفواكه يمكن تقليل أي من العنصرين، ولكن يلزم في جميع الحالات ذكر الأقل منهما على ملصق العبوة.

- "بدون إضافة سكر": يشير هذا المسمى إلى أن المشروب لا يحتوي على أي نسبة إضافية من السكر، ولا يعني هذا السكر المصنع فقط، ولكن يشمل أيضا العسل أو شراب القيقب. وبالنسبة لعصائر الفاكهة، التي تحتوي على سكر طبيعي، فإنه يشار إلى ذلك على العبوة بجملة "يحتوي على سكر طبيعي".

وبغض النظر عن المسمى فإنه من المفيد في كل الأحوال إلقاء نظرة فاحصة على جدول القيم الغذائية للمنتج.

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مصراوي Masrawy

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