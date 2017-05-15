المالية: 18.9% ارتفاعًا في عائد سندات الخزانة

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة بنسبة بلغت نحو 18.9% خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة والمنشورة على موقعها الإلكتروني إلى ارتفاع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات بواقع 680 نقطة أساس، بنسبة بلغت نحو 18.997%، بينما تراجع عدد الطلبات المقدمة من البنوك لتصل إلى 29 عرضًا، مقابل 72 الأسبوع قبل الماضي.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، لآجال كلا من 3 سنوات، و7سنوات.

كما تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، لآجال 91، 182، 266، 357 يومًا ، ونحو 1.5 مليار جنيه سندات خزانة لآجال 5 و10 سنوات.

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من جانبه رفع البنك المركزي قيمة الودائع المربوطة ذات العائد المتغير بواقع 25 مليار جنيه، حيث تم طرح نحو 40 مليار جنيه أجل 112 يومًا، وانخفض متوسط العائد بنسبة بلغت نحو 16.9%، مقابل نحو 17.7% للعطاء السابق، كما بلغ أقل عائد نحو 16.7%، وأعلى عائد نحو 17%.

واستقر فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية في العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذي ينظمه المركزي أسبوعيًا عند 50 مليار جنيه.

فيما تراجع عدد العروض التي قدمتها البنوك إلى 43 عرض، مقابل 64 طلب خلال الأسبوع قبل الماضي، وقيمة العروض إلى 42.4 مليار جنيه، مقابل نحو 43.5 مليار جنيه.