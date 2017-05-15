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9 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة بالوادي الجديد

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9 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة بالوادي الجديد 9 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

الصندوق الاجتماعي

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

صرح منتصر عبد الرحيم، مدير المكتب الاقليمي للصندوق الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، في بيان له، أن إجمالي عدد المشروعات التي يجرى تمويلها في الفترة من يناير وحتي أبريل 2017 بلغ 317 مشروعا، تنوعت ما بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد عبد الرحيم، أن إجمالي ما جرى صرفه من مبالغ مالية، لتمويل هذه المشروعات بلغ 9ملايين 228 الف جنيه وفرت 568 فرصة عمل للشباب، وذلك للمساهمة في الحد من البطالة.

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