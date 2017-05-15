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اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

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اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

مصراوي Masrawy

اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

طوكيو - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع عسكرية اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الوزارة القول إن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة بيشكرافت ال ار-2 نحو الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .

وكانت الطائرة أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو اوكاداما.

وقالت كيودو إن الطائرة على متنها قائد الطائرة وطيار احتياطي واثنان من الفنيين.

وكان من المقرر أن تنقل الطائرة مريضا من مستشفى في هاكوداتي.​

 

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