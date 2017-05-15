بروتوكول تعاون بين مستشفى الغردقة وبنك الدم

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أعلن الدكتور إسلام سعيد - مدير مستشفى الغردقة العام، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى وبنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر؛ لتوفير الدم ومشتقاته لاستخدامه حال وقوع الحوادث وحالات الطوارئ ولغير القادرين.

وأشار سعيد إلى أن مدة البروتوكول سنة قابلة للتجديد.

وأضاف سعيد أن طريقة الدفع للبنك آجل، وتسدد مستحقاته من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى.

يأتي هذا فى إطار جهود المستشفى لتوفير الخدمات الصحية لمحدودي الدخل والحفاظ على أرواح المرضى والمصابين في حوادث الطرق.