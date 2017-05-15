أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين مستشفى الغردقة وبنك الدم

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين مستشفى الغردقة وبنك الدم بروتوكول تعاون بين مستشفى الغردقة وبنك الدم

مصراوي Masrawy

مستشفى الغردقة العام

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أعلن الدكتور إسلام سعيد - مدير مستشفى الغردقة العام، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى وبنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر؛ لتوفير الدم ومشتقاته لاستخدامه حال وقوع الحوادث وحالات الطوارئ ولغير القادرين.

وأشار سعيد إلى أن مدة البروتوكول سنة قابلة للتجديد.

وأضاف سعيد أن طريقة الدفع للبنك آجل، وتسدد مستحقاته من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى.

يأتي هذا فى إطار جهود المستشفى لتوفير الخدمات الصحية لمحدودي الدخل والحفاظ على أرواح المرضى والمصابين في الطرق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا