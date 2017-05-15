أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادى الجديد

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادى الجديد بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادى الجديد

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة أسيوط؛ بالقرب من بوابة محافظة الوادي الجديد بمركز الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار - مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة؛ يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة المحافظة، وأدى إلى إصابة كل من محمد محي الدين محمد - 45 عامًا، وابنه محمود - 12 عامًا، ومحمد سيد محي الدين - 12 عامًا، وبكري محي الدين محمد 45 عامًا، وابنه محمد - 9 سنوات، وجري نقلهم بسيارات الأسعاف الى مستشفى الخارجة العام.

وتحرر محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة