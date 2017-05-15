بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة أسيوط؛ بالقرب من بوابة محافظة الوادي الجديد بمركز الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار - مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة؛ يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة المحافظة، وأدى إلى إصابة كل من محمد محي الدين محمد - 45 عامًا، وابنه محمود - 12 عامًا، ومحمد سيد محي الدين - 12 عامًا، وبكري محي الدين محمد 45 عامًا، وابنه محمد - 9 سنوات، وجري نقلهم بسيارات الأسعاف الى مستشفى الخارجة العام.

وتحرر محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​