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فيديو| وزير الأوقاف لـ«المحافظين»: لا تسمحوا ببناء زوايا دون تراخيص

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فيديو| وزير الأوقاف لـ«المحافظين»: لا تسمحوا ببناء زوايا دون تراخيص فيديو| وزير الأوقاف لـ«المحافظين»: لا تسمحوا ببناء زوايا دون تراخيص

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يرغب في بناء مسجد عليه التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف لمعرفة الأماكن التي يُلزم فيها بناء مساجد، حيث أنه من الأفضل بناء المساجد في المناطق التي لا يوجد بها، وليس بناء زوايا في أماكن نائية من أجل ضم جماعات متطرفة.

وطالب جمعة، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، المحافظين بعدم السماح ببناء زوايا على السكك الحديدية أو الأراضي التابعة لأي وزارة في الدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأوقاف.

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وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه لا يجوز صعود أي إمام على المنبر دون أن يكون من داخل الأوقاف أو من خريجي الأزهر وحاصل على ترخيص من الوزارة، مشددًا على ضرورة عدم انتماء الخطيب إلى أي من الجماعات الإرهابية.

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التحرير

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