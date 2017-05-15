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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد أحيانًا مثيرة للرمال والاتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 38

الإسكندرية 21 28

مطروح 20 30

بورسعيد 21 29

دمياط 20 29

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 19 40

السويس 20 40

العريش 16 33

نخل 13 37

طابا 23 36

الطور 23 33

مرسى علم 26 37

الغردقة 26 40

شرم الشيخ 27 38

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رفح 15 32

كاترين 15 34

سيوة 21 41

المنيا 22 40

الفيوم 22 39

رأس سدر 20 39

أبوسمبل 23 42

وسط الدلتا 24 38

أسيوط 22 41

سوهاج 22 41

الأقصر 24 44

أسوان 27 44

شلاتين 21 37

حلايب 26 34

الوادى الجديد 26 44

قنا 26 42

نويبع 25 35

السلوم 22 31

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