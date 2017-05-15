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الإدارة المحلية بالبرلمان: سنقدم حلول جذرية لحل مشكلة «تهريب التكاتك»

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الإدارة المحلية بالبرلمان: سنقدم حلول جذرية لحل مشكلة «تهريب التكاتك» الإدارة المحلية بالبرلمان: سنقدم حلول جذرية لحل مشكلة «تهريب التكاتك»

التحرير

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علق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، على ما رصدته وزارة الداخلية بزيادة «تهريب التكاتك» في عهد الإخوان، وأن 90% منها دون سندات ملكية، قائلا: «قانون المرور الحالي له نصوص واضحة في تنظيم مسألة تراخيص التكاتك وكذلك تقنينها، بالإضافة إلى تحديد مساراتها، وأنّ ما تضمنه هذا القانون يَستطيع أنْ يتعامل مع هذه المشاكل».

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وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع على قنوات «دي إم سي»، إن الإشكالية التي واجهت وزارة الداخلية في فترة الإخوان، هي زيادة التهريب، وعدم وجود مستندات ملكية، لذلك هناك مقترحات كثيرة بأن يتم تخفيض سن الترخيص، وغيرها من كل هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه سيتم التعامل بالتبسيط في هذه المشكلة وليس التفريط. 

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التحرير

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