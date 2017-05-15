فيديو| عميد «الدراسات الإسلامية» يرد على «عبد الجليل» بشأن تكفير الأقباط

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استنكر الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا، التصريحات التي أدلى بها الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والتي اتهم فيها الأقباط بأنهم كفار.

وقال أبو عاصي، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أن مصر دولة مؤمنة رغم ما فيها من معاصي وشهوات وتقصير، موضحًا أن الرسول لم يحكم على أحد بالكفر رغم المعاصي.

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وتابع: «في حديث شريف ما معناه أنه حتى وإن زنى أو سرق يُعد تقصير وليس كفر».