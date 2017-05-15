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تعرف على أرباح كيم كاردشيان الخيالية من "السوشيال ميديا"

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مصراوي Masrawy

حساب كيم كاردشيان على إنستجرامحساب كيم كاردشيان على إنستجرام

تعرف على أرباح كيم كاردشيان الخيالية من "السوشيال ميديا"تعرف على أرباح كيم كاردشيان الخيالية من

تعرف على أرباح كيم كاردشيان الخيالية من "السوشيال ميديا"تعرف على أرباح كيم كاردشيان الخيالية من

كتب - هشام عواض:

اكتسبت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، شهرة عالمية، ببزخها واعتنائها بالموضة والأزياء، وتحدث البعض عن ثروتها الكبيرة وإجمالي دخلها السنوي.

وكشفت شركة سويدية تدعى "Advisa"، وهي شركة تعمل في مجال القروض الشخصية، بإجراء تحليلات حول أشهر الفنانين الذيين لديهم أعداد ضخمة من المتابعين، منهم سيرينا جوميز وكيم كاردشيان، بحسب ما ذكره موقع "indy100".

وتمتلك "كاردشيان" ملايين المتابعين على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إنستجرام، تويتر، سناب شات"، قُدرت بنحو 224 مليون.

وتدر هذه الحسابات أرباح خيالية لها، قدرتها الشركة السويدية بنحو 360 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) سنويًا.

أما سيلينا جوميز، المغنية الأمريكية، فحلت في المرتبة الأولى في الأكثر متابعة على إنستجرام بـ 120 مليون تابع، يحقق لها عائد يصل إلى 380 ألف جنيه إسترليني.

ويحقق إنستجرام عوائد مالية على مستخدمه إذا كان له فرص إعلانية جيدة مثل المشاهير، حيث أن إذا كان لديك 2500 تابع، فيمكنك أن تكسب بمتوسط 20 ألف دولار جنيه إسترليني سنويًا، عن طريق نشر مرتين فقط في الأسبوع.

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