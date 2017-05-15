أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| المتحدث باسم «تمرد»: عصام حجي قاعد في أمريكا «بينظّر علينا»

Google+ Print
فيديو| المتحدث باسم «تمرد»: عصام حجي قاعد في أمريكا «بينظّر علينا» فيديو| المتحدث باسم «تمرد»: عصام حجي قاعد في أمريكا «بينظّر علينا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد  المتحدث باسم حركة «تمرد» محمد نبوي، العالم المصري الدكتور عصام حجي؛ نتيجة إعلانه عن مبادرة «الفريق الرئاسي»، التي طالب في بيان صدر عنه بـ«12 ضمانة» لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018.

وهاجم نبوي، في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشة مساءً» المذاع على قناة «دريم»، حجي، قائلًا: «قاعد في أمريكا بينظّر علينا، فكّرني بالبرادعي كان قاعد في أوروبا بينظر علينا».

ورد عليه الإبراشي: «مش جايز بيتعرض لتشويه وتضليل وبالتالي ابتعد؟»، بينما أكمل نبوي حديثه، رافضًا السكوت: «ملهاش عازة وتشوه الدولة والشعب وحكومة وبرلمان وقضاء».

شاهد أيضا

وتساءل نبوي: «مين حضرتك يا دكتور عصام عشان تنظر على البرلمان اللي انتخبه الشعب؟ مين مبادرة الفريق الرئاسي؟ يطلعوا كام نفر في يعني؟ إحنا شعب 100 مليون».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «الزراعة»: أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بـ20%

فيديو| «الزراعة»: أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بـ20%

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"