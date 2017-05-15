فيديو| المتحدث باسم «تمرد»: عصام حجي قاعد في أمريكا «بينظّر علينا»

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انتقد المتحدث باسم حركة «تمرد» محمد نبوي، العالم المصري الدكتور عصام حجي؛ نتيجة إعلانه عن مبادرة «الفريق الرئاسي»، التي طالب في بيان صدر عنه بـ«12 ضمانة» لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018.

وهاجم نبوي، في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشة مساءً» المذاع على قناة «دريم»، حجي، قائلًا: «قاعد في أمريكا بينظّر علينا، فكّرني بالبرادعي كان قاعد في أوروبا بينظر علينا».

ورد عليه الإبراشي: «مش جايز بيتعرض لتشويه وتضليل وبالتالي ابتعد؟»، بينما أكمل نبوي حديثه، رافضًا السكوت: «ملهاش عازة وتشوه الدولة والشعب وحكومة وبرلمان وقضاء».

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وتساءل نبوي: «مين حضرتك يا دكتور عصام عشان تنظر على البرلمان اللي انتخبه الشعب؟ مين مبادرة الفريق الرئاسي؟ يطلعوا كام نفر في مصر يعني؟ إحنا شعب 100 مليون».