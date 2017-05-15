فيديو| خالد الجندي: مشاكلنا تتحل في جلسات «المصطبة والقهاوي»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلات التى يعانى منها المصريين، تحل باختصار فى جلسات أولاد البلد بمقاهي مصر، فضلا عن «قعدة المصطبة»، فى القرية، منوها إلى أنه لا حاجة إلى الدراسات والمجامع العلمية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضاية «dmc»، المجتمع فقد احترام الكبير، وبالتالى تفاقمت المشاكل، وزادت الخصومات، مضيفا: «فى الصعيد لما يكون فى مشكلة تلاقى شنبات من العائلات قاعدة، وبتسمع لكلام الكبير وبتنفذ، عشان الأمور تتحل».