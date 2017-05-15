فيديو| مدحت شلبي: الزمالك محظوظ بمجموعته في دوري الأبطال عكس الأهلي

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن الزمالك «محظوظ» بمجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «شلبي» خلال حلقة أمس الأحد من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة oN sports، أن فرق المجموعة إمكانياتها أقل من الفريق الأبيض، وتنحصر المنافسة بها بين الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري، على عكس مجموعة الأهلي في نفس البطولة التي تعتبر معقدة.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية في دور الـ16 للبطولة، والتي تضم إلى جواره، اتحاد العاصمة الجزائري، وأهلي طرابلس الليبي، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة، مع كلا من، الوداد المغربي، والقطن الكاميروني، وزاناكو الزامبي.