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فيديو| مدحت شلبي: الزمالك محظوظ بمجموعته في دوري الأبطال عكس الأهلي

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فيديو| مدحت شلبي: الزمالك محظوظ بمجموعته في دوري الأبطال عكس الأهلي فيديو| مدحت شلبي: الزمالك محظوظ بمجموعته في دوري الأبطال عكس الأهلي

التحرير

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن «محظوظ» بمجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «شلبي» خلال حلقة أمس الأحد من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة oN sports، أن فرق المجموعة إمكانياتها أقل من الفريق الأبيض، وتنحصر المنافسة بها بين الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري، على عكس مجموعة الأهلي في نفس البطولة التي تعتبر معقدة.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية في دور الـ16 للبطولة، والتي تضم إلى جواره، اتحاد العاصمة الجزائري، وأهلي طرابلس الليبي، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة، مع كلا من، الوداد المغربي، والقطن الكاميروني، وزاناكو الزامبي.

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التحرير

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