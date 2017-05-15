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فيديو| طارق يحيى: تمنيت تدريب الزمالك بعد رحيل فيريرا

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فيديو| طارق يحيى: تمنيت تدريب الزمالك بعد رحيل فيريرا فيديو| طارق يحيى: تمنيت تدريب الزمالك بعد رحيل فيريرا

التحرير

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كشف طارق يحيى، نجم  والمنتخب الوطني السابق، أنه تمنى تولي تدريب الفريق الأبيض عقب رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أن حالة اللاعبين كانت مختلفة تمامًا عن الفترة الحالية.

وأضاف «يحيى» خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد، على قناة sports، أن لاعبي الزمالك وقتها كانوا يرغبون في تحقيق أكبر قدر من النجاح، وفي قمة توهجها، ممكا كان سيساعده في عمله بشكل كبير.

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وتابع، أن اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر في سوء نتائج الفريق الأبيض الموسم الحالي، بسبب قلة طموحهم التي انعكست على الاداء في الملعب.  

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التحرير

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