فيديو| طارق يحيى: تمنيت تدريب الزمالك بعد رحيل فيريرا

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كشف طارق يحيى، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه تمنى تولي تدريب الفريق الأبيض عقب رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أن حالة اللاعبين كانت مختلفة تمامًا عن الفترة الحالية.

وأضاف «يحيى» خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، أن لاعبي الزمالك وقتها كانوا يرغبون في تحقيق أكبر قدر من النجاح، وفي قمة توهجها، ممكا كان سيساعده في عمله بشكل كبير.

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وتابع، أن اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر في سوء نتائج الفريق الأبيض الموسم الحالي، بسبب قلة طموحهم التي انعكست على الاداء في الملعب.