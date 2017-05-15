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أسعار العملات اليوم الإثنين 15 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 15 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 15 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٨١٤ ٥٩.٣٠٦٣ 05/09 1:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٤ 05/09 1:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 05/09 1:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 05/09 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/09 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٥٨ ٤.٨١٠٥ 05/09 1:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 05/09 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٣٦٣ ٢٣.٤٣٥٢ 05/09 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٣٧٥ ٢.٦٧٤٢ 05/09 1:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٤٩ ٢.١٠٦٢ 05/09 1:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٠٢ ٢.٠٥٦٧ 05/09 1:00 ص
يورو ١٩.٦٢٢٩ ١٩.٨٨٤٨ 05/09 1:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٤٣٨ ١٨.٢٨٠٤ 05/09 1:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/09 1:00 ص
ين ياباني ١٥.٨٧٠٩ ١٦.٠٥٠٧ 05/09 1:00 ص
دولار استرالي ١٣.٢٥٩٧ ١٣.٣٩٣٦ 05/09 1:00 ص
دولار كندي ١٣.٠٩٦٥ ١٣.٢٢٢٦ 05/09 1:00 ص

 

المصدر : مصر 365 

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