وزير الأوقاف: محمد مرسي «زي فرعون» كان ناقص يقول «أنا ربكم الأعلى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، قائلًا: «من لا يستفيد من التاريخ لا يحسن بناء المستقبل»

واستكمل الوزير: «في ناس بدأوا ينسوا الإخوان كانوا هيدمروا البلد إزاي وواخدينها لفين؟»، موضحًا أن جماعة الإخوان قامت بحصار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى «خروج بذاءات من المحسوبين على الدين الإسلامي وهو منهم براء».

شاهد أيضا

وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن جماعة الإخوان قتلة وجبناء، وهددوا كل الإعلاميين أثناء حصارهم لمدينة الانتاج الإعلامي.



وتابع وزير الأوقاف: «محمد مرسي عمل إعلان دستوري، وبقى زي فرعون، كان ناقص يقول أنا ربكم الأعلى».