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وزير الأوقاف: محمد مرسي «زي فرعون» كان ناقص يقول «أنا ربكم الأعلى»

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وزير الأوقاف: محمد مرسي «زي فرعون» كان ناقص يقول «أنا ربكم الأعلى» وزير الأوقاف: محمد مرسي «زي فرعون» كان ناقص يقول «أنا ربكم الأعلى»

التحرير

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هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، قائلًا: «من لا يستفيد من التاريخ لا يحسن بناء المستقبل»

واستكمل الوزير: «في ناس بدأوا ينسوا الإخوان كانوا هيدمروا البلد إزاي وواخدينها لفين؟»، موضحًا أن جماعة الإخوان قامت بحصار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى «خروج بذاءات من المحسوبين على الدين الإسلامي وهو منهم براء».

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وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»،  أن جماعة الإخوان قتلة وجبناء، وهددوا كل الإعلاميين أثناء حصارهم لمدينة الانتاج الإعلامي.
 
وتابع وزير الأوقاف: «محمد مرسي عمل إعلان دستوري، وبقى زي فرعون، كان ناقص يقول أنا ربكم الأعلى».

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التحرير

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