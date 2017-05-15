انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الإثنين 15 مايو 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الإثنين :

السعر العالمي : 1,228.23 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 706 إلى 707 عيار 22 647 إلى 648 عيار 21 618 إلى 619 عيار 18 530 إلى 531 عيار 14 412 إلى 413 عيار 12 353 إلى 354 الاونصة 21,965 إلى 22,001 الجنيه الذهب 4,944 إلى 4,952 الكيلو 706,286 إلى 707,429

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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