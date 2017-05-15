قرار فرج عامر بإلغاء ندوة سالم عبد الجليل يثير غضب أهالي إسكندرية

التحرير

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أثار قرار النائب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بإلغاء ندوة دينية للدكتور الشيخ سالم عبد الجليل، حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب على صفحته الشخصية: " نادي سموحة يلغي ندوة دينية للدكتور سالم عبد الجليل، حفاظًا على الوحدة الوطنية"، ولاقى القرار غضب واستهجان وسخرية من قبل بعض متابعيه على صفحته الخاصة.

ورصدت "التحرير"، ردود الأفعال على التدوينة التي كتبها فرج عامر حيث انتقد "محمد شلبي" القرار قائلاً: "أحبك لما تظيط مع الظيطه يا بشمهندس"، بينما علق "شريف ابراهيم" قائلاً " يبقى نلغى الجامع وصلاه التراويح ومنقرأش كلام ربنا الى بيزعل إخواننا في الإنسانية عشان بردوا الوحدة الوطنية"، بينما قال إسلام الكينج: "الخيبة فعلاً إنها تتلغي علشان ندوة دينية أيًا كان دين إسلامي أو غيره مع أنها لو كانت حفلة لأي مغني أو راقصة ما كنتش حتتلغي حافظًا على الوحدة الأخلاقية".

وعلق "وليد أبو السعد": "وأقفل مسجد النادي بالمرة علشان الوحدة الوطنية"، بينما علقت "إيمان البحر"، قائلة "مفروض كمان نلغي الأذان ومانذيعش صلاة الجمعة حفاظًا عالوحدة الوطنية"، مضيفة، "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتي تتبع ملتهم"، وتابعت، "مطلوب أننا نلغي الآيات اللي بتتكلم عن معتقدات المسيحيين عشان مانجرحش شعورهم ونلغي الآيات اللي بتحث عالجهاد عشان مانشجعش الإرهاب".

وتابعت، "على فكرة ياباشمهندس أنت كبير ومش محتاج تعمل كدة عشان الكبار يرضوا عنك وأنت شايفهم أنهم بيحاربوا الدين بكل الطرق بدليل إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس والحرب اللي بيشنوها على الأزهر فلو حاتشارك معاهم في حربهم دي يبقي ياخسارة".

وعلق "ناجي البرنس"، أن الشيخ لم يمس الوحدة الوطنية بشئ بل لم يقترب منها نهائيًا، لأن الشيخ استخدم فيها وصف عقائدي صحيح فنحن لا نؤمن بما يصف به المسيحين سيدنا عيسى عليه السلام، وهم أيضًا لا يؤمنون بما نعتقده نحن، وهذا الخلاف يسمى بتوحيد الآلوهية والعجيب أنه مع وجود هذا الخلاف فهناك نقاط بل مساحات عريضة من اللقاء والود والاحترام والمشاركة يحث عليها الآسلام بل ويحاسب بلهجة شديدة على التقصير فيها".

وقال مؤمن مصطفى، "لو حضرتك سمعت كلامه حتلاقية لم يخطئ ولم يمس إخوتنا المسيحيين بأي أذي، رجاء مراجعة القرار"، بينما علق عوني نافع، "يابشمهندس الرجل لا يقصد المعنى اللي الناس فهمته، ده رجل وسطي ومعتدل هو كان بيفسر سورة آل عمران، وطلع في مداخلة مع الإبراشي وشرح وجهة نظره"، بينما اعتبر هشام حسني، أن "إلغاء الندوه في الوقت الحالي والدنيا مشتعلة والرأي العام منقسم قرار حكيم جدًا منك ياباشمهندس، وذلك لحين وضوح الرؤيا ولكن في ناس تموت في الفرقعة وخلاص".

وفى المقابل أيد بعض المشتركين على الصفحة القرار، حيث قال سعيد سليم، "الله ينور يا بشمهندس"، وقال مجدى طايل، "كلام محترم من رئيس نادي محترم".