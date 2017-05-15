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فيديو| عبد الفتاح مشيدا بـ«الحاج حمام»: «أحسن من 100 عضو في البرلمان»

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فيديو| عبد الفتاح مشيدا بـ«الحاج حمام»: «أحسن من 100 عضو في البرلمان» فيديو| عبد الفتاح مشيدا بـ«الحاج حمام»: «أحسن من 100 عضو في البرلمان»

التحرير

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أشاد الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، بكلمة الحاج حمام عمر، الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح ، أمس، من أجل عرض مشاكل قريته، أثناء افتتاح مشروعات في محافظات الصعيد، قائلًا: «الراجل ده أحسن من 100 عضو مجلس نواب».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن حمام تكلم عن مشاكل قريته كما لو كانت مشاكله الشخصية، في حين أن أعضاء مجلس النواب لا يذهبون لأداء عملهم، مطالبًا القيادات السياسية تعينه كعضو مجلس نواب.

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وتابع: «عاوزين من كل مركز واحد عنده حماس زي حمام، الراجل ده من حماسة والطاقة الإيجابية اللي خارجة منه، نقول رجل صادق النية».

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التحرير

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