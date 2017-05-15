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فيديو| نبيل نعيم: المدارس السلفية سبب انتشار الفكر المتطرف

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فيديو| نبيل نعيم: المدارس السلفية سبب انتشار الفكر المتطرف فيديو| نبيل نعيم: المدارس السلفية سبب انتشار الفكر المتطرف

التحرير

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قال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية نبيل نعيم، إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي أصحاب فكر منحرف، مضيفًا أن ملخص هذا الانتشار والفكر الإرهابي الذي نراه حاليًا موجودٌ في المدارس السلفية.

وأضاف نعيم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عل قناة «دي إم سي»، أن هناك جهات خارجية تُدعم وتُمول تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن كل الموجودين في سوريا من مُقاتلين وجهاديين دخلوا إليها عن طريق تركيا.

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وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي يَستغل الظروف الاقتصادية الصعبة وإحباط الشباب لتجنيدهم، لافتًا إلى أن لا تمتلك أي استراتيجية واضحة للتعامل مع الفكر المتطرف والإرهاب.

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التحرير

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