إيطاليا وألمانيا تطالبان الاتحاد الأوربي إرسال بعثة لجنوب ليبيا لوقف المهاجرين

مصراوي Masrawy

سيارات زجاجات المياه والهواتف وغيرهما.. أشياء تتحول لمقذوفات قاتلة داخل السيارة

أخبار بالتفاصيل.. هذا ما يجب على مزارعي الفاكهة فعله للحفاظ على محاصيلهم

أخبار بعد أكثر من عقدين.. المصرية "أسمن امرأة في العالم" قادرة على رفع يديها

أخبار من الركام إلى العلم.. حين عرفت قرية مصرية معنى "المدرسة"

فنون "خادمات " و"ضباط " و"مضيفات".. تعرف على أدوار النجوم في دراما رمضان