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فيديو| هارب من «داعش»: «التنظيم» على علاقة وثيقة بالإخوان في مصر

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فيديو| هارب من «داعش»: «التنظيم» على علاقة وثيقة بالإخوان في مصر فيديو| هارب من «داعش»: «التنظيم» على علاقة وثيقة بالإخوان في مصر

التحرير

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قال الشاب الهارب من تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، علي كمال، إن تنظيم داعش الإرهابي يُقدم إغراءات خيالية من سيدات وأموال للانضمام إليه، وأنه صعبٌ على البشرية مقاومتها.

وأضاف كمال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع على قنوات «دي إم سي»، أن تنظيم داعش الإرهابي على علاقة وثيقة بتنظيم الإخوان في ، وأن صفوت حجازي كان على علاقة وثيقة بأمير كتيبة أبو سليم الموالية لداعش، لأن أمير الكتيبة كان منتظره بنفسه أثناء ما كان متنكرًا خلال محاولة هروبه لليبيا.

وأشار الشاب الهارب من التنظيم الإرهابي، إلى أن «داعش» لديه خطط لقتل ضباط من الجيش والشرطة خاصة ضباط فض اعتصامي رابعة والنهضة، لافتًا إلى أن المعزول محمد مرسي، بالنسبة للتنظيم «نبي».

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ولفت كمال، إلى أنه رأى بنفسه الأشخاص التي نفذت تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في كتيبة أبو سليم الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

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التحرير

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