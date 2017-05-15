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عائلة رونالدو تشارك في افتتاح «الباتروس أكوا بارك» بشرم الشيخ

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عائلة رونالدو تشارك في افتتاح «الباتروس أكوا بارك» بشرم الشيخ عائلة رونالدو تشارك في افتتاح «الباتروس أكوا بارك» بشرم الشيخ

التحرير

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تزور عائلة أسطورة كرة القدم العالمية البرتغالى كريستيانو رونالدو، خلال الأيام المقبلة للمشاركة فى افتتاح "الباتروس أكوا بارك شرم الشيخ"، والذى يضم منتجعا سياحيا وأكبر مدينة ألعاب مائية فى الشرق الأوسط.

وتشارك أسرة نجم ريال مدريد الإسبانى، فى الافتتاح والقيام بجولة سياحية بالقاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وقد منعت ظروف الدورى الإسبانى ودوري ابطال أوروبا  رونالدو من الحضور مع أسرته.

وقال المستثمر السياحى كامل أبو على، مالك المشروع السياحى وصاحب دعوة أسرة اللاعب، إن والدة رونالدو وشقيقتيه وإحداهما كاتيا أفيرو التى تعد من أشهر مطربات البرتغال، رحبن بالحضور والمشاركة فى الافتتاح ولرغبتهن الشديدة فى زيارة مصر.

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وأضاف أبو على، فى بيان صحفى، أن المشروع السياحى الذى سيتم افتتاحه خلال الفترة الحالية فى ظل الأزمة الصعبة التى تواجها السياحة، مما يعد إصرارًا على إقامة هذه المشروعات لتكون بمثابة رسالة قوية للخارج قبل الداخل على الثقة فى الاستثمار بمصر وخاصة فى مجال السياحة رغم كل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى أنها رسالة للسائحين والمستثمرين بكافة المجالات من جميع  أنحاء العالم بأن مصر آمنة وما تمر به من ظروف ماهى إلا مرحلة انتقالية ستنتهى سريعا.

وأوضح أن المشروع تصل استثماراته إلى المليار جنيه، ويقام على مساحة 2200 ألف متر مربع بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، ويضم فندق 5 نجوم على أعلى مستوى من التجهيز، كما يضم وهو المهم أكبر مدينة ألعاب مائية فى الشرق الأوسط على مساحة 800 ألف متر مربع.

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التحرير

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