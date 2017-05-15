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هارب من «داعش»: التنظيم يعطي 100 ألف دولار لمن يُسافر للقتال في سوريا

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هارب من «داعش»: التنظيم يعطي 100 ألف دولار لمن يُسافر للقتال في سوريا هارب من «داعش»: التنظيم يعطي 100 ألف دولار لمن يُسافر للقتال في سوريا

التحرير

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قال الشاب الهارب من تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، علي كمال، إن التنظيم الإرهابي الموجود في ليبيا يُعطي 100 ألف دولار لأقارب الشخص الذي يُسافر إلى سوريا من دولة ليبيا لمدة شهر للقتال هناك، إلا أنه في الواقع من يُسافر إلى سوريا لا يعود.

وأضاف كمال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع على قنوات «دي إم سي»، أن «داعش» يقوم بذبح وقتل كل من يُفكر في الخروج عن هذا التنظيم الإرهابي، وأن الفئة التي تنضم له تتراوح من سن 15 إلى 20 سنة.

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وتابع الشاب الذي نجح في الهروب من التنظيم الإرهابي، أن «داعش» يُعاقب أفراده بالقتل، ويُكفر كل من لا ينتمي إليه، لافتًا إلى أن الخطب الجهادية التي كانوا يسمعوها في كتيبة أبو سليم الموالية لتنظيم داعش الإرهابي كانت كلها للشيخ أيمن الظواهري.

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التحرير

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