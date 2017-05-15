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فيديو| المسابقات: موعد انطلاق الموسم الجديد في انتظار أبو ريدة

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فيديو| المسابقات: موعد انطلاق الموسم الجديد في انتظار أبو ريدة فيديو| المسابقات: موعد انطلاق الموسم الجديد في انتظار أبو ريدة

التحرير

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه ينتظر الاجتماع بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، لتحديد موعد انطلاق الموسم المقبل، وبقية مباريات كأس ، بصفته أيضًا المشرف على الوطني. 

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن مباريات كأس مصر ستقام بعد البطولة العربية، التي ستنتهي يوم 5 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المباراة الوحيدة التي من الممكن إقامتها أثناء البطولة العربية، هي مباراة سموحة ومصر المقاصة.

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وتابع، أنه حريص على انتهاء الأندية غير المشاركة في البطولة العربية من مبارياتها في كأس مصر، قبل انطلاقها، لتوفير أكثر عدد من اللاعبين الجاهزين للانضمام لمنتخب المحليين. 

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التحرير

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