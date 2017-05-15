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حكومة الوفاق الليبية: تشكيل لجنة لإعداد مشروع للمصالحة الوطنية

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حكومة الوفاق الليبية: تشكيل لجنة لإعداد مشروع للمصالحة الوطنية حكومة الوفاق الليبية: تشكيل لجنة لإعداد مشروع للمصالحة الوطنية

مصراوي Masrawy

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

طرابلس - (د ب أ):

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا، تخضع لإشراف ومتابعة المجلس.

ويقضي القرار الذي جاء ضمن بيانٍ أصدره المجلس، مساء الأحد، بتشكيل اللجنة من 15 عضواً، على أن يتم تسميتهم في قرارٍ لاحق، وقفاً لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة، وبمراعاة التوازن الجغرافي والمكوّن الاجتماعي.

وبحسب القرار الصادر، فإن اللجنة ستُكلّف بإجراء مشاورات وحوار على الصعيد المحلي الليبي، مع الأطراف المعنية الرئيسية، والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة، ووضع آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية، وتقديمها للمجلس الرئاسي.

يُذكر أن ليبيا تعاني منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عام 2011، حالة من الانقسام السياسي والصراع القبلي، زاد من حدّتها، الحرب التي نشبت منتصف 2014 في أجزاء عديدة من البلاد، بين أنصار عمليتي، "الكرامة"، و "فجر ليبيا"، وأدت إلى وجود حكومتين في شرق البلاد وغربها، مما دفع المجتمع الدولي، ودول الجوار الليبي إلى التدخل، وإدارة مفاوضات بين الأطراف المتصارعة، أفضت لتكوين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كحكومة واحدة معترف بها دولياً.

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مصراوي Masrawy

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