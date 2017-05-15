العرب اليوم: الكوليرا تضرب صنعاء.. وبيان ثلاثي حول فلسطين

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

تصاعدت وتيرة التحذيرات من خطورة انتشار وباء الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد إصابة ووفاة المئات، ربما كان هذا من أهم أخبار المنطقة العربية اليوم، والتي شهدت أحداثا أخرى هامة أبرزها اشتباكات القابون، والبيان الثلاثي عن القضية الفلسطينية. مصراوي رصد أبرز الأحداث في 24 ساعة:

1- بيان عربي ثلاثي حول القضية الفلسطينية

بيان عربي ثلاثي حول القضية الفلسطينية في عمان اليوم الأحد (أ ف ب)

أكد وزيرا خارجية الأردن ومصر أيمن الصفدي وسامح شكري وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التزامهم تحقيق السلام خيارا عربيا استراتيجيا.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

2- مقتل 10 أكراد في غارات تركية بالعراق

مروحية تركية تقصف تجمعات كردية على الحدود الحراقية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش التركي، مقتل 10 مسلحين أكراد في غارات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

3-مقتل 20 داعشي بقصف للتحالف الدولي غرب الأنبار

جندى عراقى يستعد لهجوم على مسلحين ارهابيين فى الأنبار - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار مقتل 20 مقاتل من تنظيم "داعش" بقصف لطيران التحالف الدولي على مدينة عنة غربي محافظة الأنبار.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

4- اشتباكات في القابون واستعدادات لإجلاء مسلحين إلى إدلب

عناصر من القوات النظامية السورية تدمر نفق فى القابون اليوم الأحد (أ ف ب)

شهدت الجهة الجنوبية الشرقية من حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة بعد رفضها التسليم ومغادرة الحي إلى ريف إدلب.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

5-عاهل الأردن يجري مباحثات ثنائية مع السلطان قابوس

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى عمان - أرشيفية (أ ف ب)

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، في مسقط مباحثات ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

6- اليمن: إعلان الطوارئ في صنعاء بسبب ''الكوليرا''

مصاب بالكوليرا في صنعاء- (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة اليمنية العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء، جراء انتشار وباء الكوليرا.