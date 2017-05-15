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وزير الثقافة يفتتح مجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك الأربعاء المقبل

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وزير الثقافة يفتتح مجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك الأربعاء المقبل وزير الثقافة يفتتح مجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

قصر عائشة فهمي

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية مجمع الفنون بالزمالك- قصر عائشة فهمي بعد تطويره، الأربعاء المقبل، بحضور لفيف من قيادات وزارة الثقافة ونخب ونجوم من مجالات فنية وأدبية متنوعة وشخصيات عامة ودبلوماسية تمت دعوتهم لهذا الحدث الثقافي المهم.

وقال الدكتور خالد سرور، إن قصر عائشة فهمى يمثل أحد أهم معالم حي العريق، ولا تكمن قيمة هذا الصرح الذى شُيد أوائل القرن الماضي في صبغته المعمارية والأثرية فحسب، بل كونه بعد تبعيته لقطاع الفنون التشكيلية وممارسة دوره منذ ثمانينيات القرن العشرين بات من أهم منصات الفن التي انطلقت منها تجارب ومشاريع إبداعية مهمة وبزغت في فضائه نجوم في الحركة التشكيلية، ورَسَخ له في وجدان المثقف والمُبدع المصري رصيد كبير من الحب لإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الفني والثقافي في .

وأضاف سرور، أن تاريخ القصر وسجله الحافل بالإنجازات كان محفزاً لنا في كل خطوة من خطوات الإعداد والتخطيط لإعادة إحياء هذا الدور والإضافة إليه بما يتلاءم ويتواكب مع المرحلة ومتطلباتها وتطلعات فناني مصر، يعود للتأكيد على قوة مصر الناعمة وريادتها، يعود ليكون نافذة مهمة للتعريف بكنوز متاحفنا، ويعود بطموح يسعى لمزيدٍ من الزخم والحراك في المشهد التشكيلي الآني وتقديم تجارب ونجوم جُدد، يعود ليحوى في مضمونه أكثر من كونه مساحة للفن والفكر والإبداع.

يذكر أن حفل الافتتاح يصاحبه معرض فنى كبير يحمل عنوان "من كنوز متاحفنا" يضم مجموعة خاصة جداً من أبرز المقتنيات الفنية العالمية ولرواد مصريين في عرض تشكيلي يُمثل فرصة للفنانين والنقاد والجمهور للتعرف على هذا الإرث الفنى الضخم الذى تحويه متاحف مصر، وسيستمر عرض الأعمال لمدة ثلاثة أشهر تقريباً بقاعات المجمع الواقع على كورنيش الزمالك.

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