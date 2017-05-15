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النقل: «السكة الحديد متغيرتش من 70 سنة.. وتطويرها يكلف 45 مليار»

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النقل: «السكة الحديد متغيرتش من 70 سنة.. وتطويرها يكلف 45 مليار» النقل: «السكة الحديد متغيرتش من 70 سنة.. وتطويرها يكلف 45 مليار»

التحرير

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قال هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تهدف إلى إتاحة وسائل وسائل نقل آدمية لمتوسطي ومحدودي الدخل، موضحًا أن تطوير سكك الحديد، يحتاج إلى 45 مليار جنيه.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC"، "شبكة السكك الحديد منذ 70 سنة لم يتم تطويرها، مع العلم أن المواطنين زادوا 10 أضعاف".

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وتابع: "تحويل الإشارات فقط إلى كهربائية يحتاج إلى 20 مليون جنيه، والسكة تحتاج إلى 700 عربة قطار والعربة الواحدة تكلف 600 ألف دولار بإجمالي 420 مليون دولار، وجرار القطار يبلغ ثمنه 60 مليون جنيه، وتحتاج السكة إلى 200 جرار ويبلغ ثمنها 12 مليار جنيه".

واستكمل: "لابد من تزويد القطارات والجرارات التي تساعد في نقل البضائع، والتي تغني عن زيادة التذكرة"، مشيرًا إلى أن تغيير قضبان السكة الحديدية وتطويرها يساعد على زيادة نقل البضائع.

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التحرير

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