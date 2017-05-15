اليوم.. نظر دعوى سمية اﻷلفي لضم حفيدتها إلى حضانتها

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الفنانة سمية اﻷلفي، التي تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا" لحضانتها مرتكنة على زواج والدتها هند الحناوي من آخر.

كانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية منازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا" ومصروفات دراستها بلندن، وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوي عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديًا، أحيلت الطلبات إلى محكمة اﻷسرة للفصل فيها.

وكشفت "الحناوي" عن أن "الفيشاوي" وقع على أوراق تفيد بموافقته على سفر ابنته لينا إلى الخارج، وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها الآن بلندن، وأعطاها حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقرّ في دعوى بثبوت حضانتها لـ "لينا" ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة رغم يسر حاله، وأنها هي من كانت تتولى اﻹنفاق على ابنتها منذ وﻻدتها.