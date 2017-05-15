أخبار عاجلة

«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
"بيطري الوادي الجديد" يواصل حملات تحصين الثروة الحيوانية -
الشيخ خالد الجندي : لو حد قالك والنبي قله ( قل لا إله إلا الله ) -
ضبط شاب قتل والدته بسبب "الكيف" في الشرقية -
"عيسى": "الجامعات لو اعتمدت على أموال الدولة هتشتغل شهرين وتقفل" -
"عبد الغفار": هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة الجديدة -
بالصور-بعد اختفائه 33 عاما.. شاطئ أيرلندي يعود للظهور مرة أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"دار الكتب" تهدي المكتبة الوطنية في غينيا إصدارات قيمة احتفالًا بافتتاحها

Google+ Print
"دار الكتب" تهدي المكتبة الوطنية في غينيا إصدارات قيمة احتفالًا بافتتاحها "دار الكتب" تهدي المكتبة الوطنية في غينيا إصدارات قيمة احتفالًا بافتتاحها

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الشوكي

كتبت- نسمة فرج:

قررت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، الأحد، إهداء المكتبة الوطنية الغينية عدد كبير من إصداراتها القيمة في إطار التعاون الثقافي المشترك بين وغينيا، واحتفالا بافتتاح المكتبة الوطنية الجديدة في كوناكري مؤخرا.

وشملت الإصدارات الممنوحة للجانب الغيني سلسلة بحوث إفريقية ومن بينها العلاقات بين مصر وغانا، الحركة الشعبية في جنوب السودان، نهر النيل في العلاقات المصرية الأوغندية وغيرها، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة مصر النهضة ومن أبرزها: التاريخ الثقافي المصري، تحديث مدينة القاهرة، تاريخ مصر بين الفكر والسياسة، مصر وفرنسا، معركة بناء السد العالي، والبنك الأهلي.

كما شملت قائمة الكتب المهداة من دار الكتب المصرية إلى المكتبة الوطنية الغينية عددًا من أهم إصدارات الهيئة في السنوات الماضية منها ظاهرة الإرهاب وموقف الإسلام منها، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، جهود دار الكتب في تحقيق التراث وحفظه، سبعون عامًا على جامعة الدول العربية وإسهامات الحضارة العربية في الكيمياء مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك الإهداء في إطار التبادل الثقافي بين دار الكتب المصرية والمؤسسات الثقافية داخل مصر وخارجها.

وسبق أن أعلن الدكتور أحمد الشوكي، أن دار الكتب ترحب بالتعاون مع المكتبات العامة والخاصة وبمجرد تلقى خطاب من أي مكتبة لتزويدها بإصدارات الهيئة يتم اختيار عدد من الإصدارات المتميزة وموافاة المكتبة بها دون التقيد بالموقع الجغرافي المكتبة لأن المعرفة حق للجميع.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر