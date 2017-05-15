"دار الكتب" تهدي المكتبة الوطنية في غينيا إصدارات قيمة احتفالًا بافتتاحها

كتبت- نسمة فرج:

قررت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، الأحد، إهداء المكتبة الوطنية الغينية عدد كبير من إصداراتها القيمة في إطار التعاون الثقافي المشترك بين مصر وغينيا، واحتفالا بافتتاح المكتبة الوطنية الجديدة في كوناكري مؤخرا.

وشملت الإصدارات الممنوحة للجانب الغيني سلسلة بحوث إفريقية ومن بينها العلاقات بين مصر وغانا، الحركة الشعبية في جنوب السودان، نهر النيل في العلاقات المصرية الأوغندية وغيرها، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة مصر النهضة ومن أبرزها: التاريخ الثقافي المصري، تحديث مدينة القاهرة، تاريخ مصر بين الفكر والسياسة، مصر وفرنسا، معركة بناء السد العالي، والبنك الأهلي.

كما شملت قائمة الكتب المهداة من دار الكتب المصرية إلى المكتبة الوطنية الغينية عددًا من أهم إصدارات الهيئة في السنوات الماضية منها ظاهرة الإرهاب وموقف الإسلام منها، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، جهود دار الكتب في تحقيق التراث وحفظه، سبعون عامًا على جامعة الدول العربية وإسهامات الحضارة العربية في الكيمياء مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك الإهداء في إطار التبادل الثقافي بين دار الكتب المصرية والمؤسسات الثقافية داخل مصر وخارجها.

وسبق أن أعلن الدكتور أحمد الشوكي، أن دار الكتب ترحب بالتعاون مع المكتبات العامة والخاصة وبمجرد تلقى خطاب من أي مكتبة لتزويدها بإصدارات الهيئة يتم اختيار عدد من الإصدارات المتميزة وموافاة المكتبة بها دون التقيد بالموقع الجغرافي المكتبة لأن المعرفة حق للجميع.​