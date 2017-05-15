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حول العالم في 24 ساعة‎

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مصراوي Masrawy

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة، لعل أبرزها اطلاق لتجربة صاروخية جديدة وتسلم إيمانويل ماكرون السلطة ، إضافة إلى زلزال إيران المدمر.

1- رسميا "ماكرون" يتسلم السلطة

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الرئيس الفرنسى يصافح فرانسوا أولاند فى باريس (أ ف ب)

التقى ماكرون مع الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وعقدا لقاء على انفراد، وسلمه شفرات السلاح النووي، ثم غادر قصر الإليزيه وسط صيحات وتحيات المتواجدين في محيط القصر.

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2-كوريا الشمالية تجري ''تجربة صاروخية جديدة''

صورة للزعيم الكورى الشمالى خلال تفقده لمعرض تكنولوجى فى بيونج يانج يوم 13 مايو 2017 (أ ف ب)

زعيم كوريا الشمالية يتفقد معرض تكنولوجى فى بيونج يانج 13 مايو 2017 (أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وذلك بحسب أنباء واردة من كوريا الجنوبية.

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3- مئات المصابين في زلزال بإيران

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محاولة رفع الانقاض بعد زلزال قوى - أرشيفية (أ ف ب)

صرح مسؤول إيراني إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب المئات جراء زلزال ضرب محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق إيران.

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4-مقتل 6 أطفال في هجوم بقذائف هاون شرقي أفغانستان

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قوات الأمن الأفغانية تزيل آثار القصف فى إقليم لاغمان (أ ف ب)

أفاد مسئول أفغاني، بأن 6 أطفال قتلوا جراء هجوم بقذائف الهاون، شرقي البلاد.

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5-تظاهر الآلاف في موسكو ضد قانون هدم المباني القديمة

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احتشاد آلاف من المواطنين الروس فى موسكو اليوم الأحد (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص في موسكو احتجاجا على مشروع كبير للتنظيم المدني ينص على إعادة إسكان مئات الآلاف من سكان العاصمة الروسية، ما يعني بحسب معارضيه عدم احترام السلطات للملكية الخاصة.

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مصراوي Masrawy

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