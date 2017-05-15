فيديو| لهيطة يكشف آخر استعدادات المنتخب لمواجهة تونس

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قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إنه انتهى من كافة الأمور الخاصة بإقامة المنتخب في تونس، قبل مواجهة يوم 11 من الشهر المقبل، في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بدءًا من الملعب حتى فندق الإقامة والإجراءات الأمنية.

وأضاف «لهيطة» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن ملعب «رادس» الذي سيستضيف المباراة من الملاعب الجيدة، ولن يكون بعيدًا عن مكان الإقامة.

وتابع، أن موعد بدء المعسكر سيتحدد الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرس حاليًا الموعد المناسب للسفر.