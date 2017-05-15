شوبير: 4 أسباب صنعت خلافات إدارة الأهلي مع البدري

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، يشعر بأنه يجد التقدير المالي المناسب من النادي، كما أن أنباء التفاوض مع مدربين آخرين أغضبته.

وأضاف «شوبير» خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد وفاق بين «البدري» ولجنة الكرة، مشيرًا إلى أن البطولة العربية تسببت في أزمة حقيقية بين الجانبين.

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وتابع: «تصريحات المدير الفني التلفزيونية والصحفية صنعت شرخ بين الإدارة والبدري، وتلويح الأخير بالعروض الخارجية أغضبت المسؤولين بالنادي».

واستكمل: «البدري تعرض لشبه إجبار على الاعتذار بعد أزمة لقاء الإنتاج الحربي، ونظرته الشهيرة للحكم».