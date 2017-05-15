بالفيديو- وزير الزراعة: أسعار الدواجن واللحوم في طريقها للانخفاض

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إن الدولة المصرية تستورد 6 محاصيل فقط بمبلغ 12 مليار دولار، مشيرًا إلى استيراد 10 مليون طن من القمح سنويا بـ2 مليار دولار.

وأضاف البنا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أسعار الدواجن في طريقها للانخفاض وكذلك اللحوم وذلك من خلال زيادة المعروض في السوق وإطلاق مشروع البتلو ومشروع تربية مليون رأس ماشية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم تغيير منظومة التقاوي في زراعة القمح اعتبارا من الموسم المقبل في نوفمبر القادم لزراعة 40% من المساحة المزروعة بالقمح وزيادتها إلى 60% في الموسم ما بعد القادم، مشيرًا لزراعة مليون ونصف فدان ذرة لتقليل الفجوة من 75% إلى 50%.