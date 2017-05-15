أخبار عاجلة

«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
"بيطري الوادي الجديد" يواصل حملات تحصين الثروة الحيوانية -
الشيخ خالد الجندي : لو حد قالك والنبي قله ( قل لا إله إلا الله ) -
ضبط شاب قتل والدته بسبب "الكيف" في الشرقية -
"عيسى": "الجامعات لو اعتمدت على أموال الدولة هتشتغل شهرين وتقفل" -
"عبد الغفار": هناك مغالاة في تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة الجديدة -
بالصور-بعد اختفائه 33 عاما.. شاطئ أيرلندي يعود للظهور مرة أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- وزير النقل: نحتاج 45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

Google+ Print
بالفيديو- وزير النقل: نحتاج 45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد بالفيديو- وزير النقل: نحتاج 45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

مصراوي Masrawy

هشام عرفات وزير النقل

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأحد، إن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه لتطوير الشبكة، مشيرًا إلى هيئة السكة الحديد تعاني من كثرة المشكلات خلال السنوات الماضية.

وأضاف عرفات، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة النقل تعمل على زيادة عدد القطارات بالصعيد لخدمة ركاب الوجه القبلي وكهربة الإشارات لتأمين مسيرة القطارات وزيادة عددها، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل الإشارات لكهربية 20 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل، إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق من حلوان للمرج يحتاج إلى 26 مليار جنيه، مؤكدا أن زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين جاء لتغطية تكلفة التشغيل وإجراء صيانة للقطارات وتسديد مديونيات شركة المترو.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

بالفيديو.. ساندي: "لا أخفي حملي بالملابس.. انا ببروزه وفرحانه بيه"

بالفيديو.. ساندي: "لا أخفي حملي بالملابس.. انا ببروزه وفرحانه بيه"

بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة"

بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة"