بالفيديو- وزير النقل: نحتاج 45 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأحد، إن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه لتطوير الشبكة، مشيرًا إلى هيئة السكة الحديد تعاني من كثرة المشكلات خلال السنوات الماضية.

وأضاف عرفات، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة النقل تعمل على زيادة عدد القطارات بالصعيد لخدمة ركاب الوجه القبلي وكهربة الإشارات لتأمين مسيرة القطارات وزيادة عددها، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل الإشارات لكهربية 20 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل، إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق من حلوان للمرج يحتاج إلى 26 مليار جنيه، مؤكدا أن زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين جاء لتغطية تكلفة التشغيل وإجراء صيانة للقطارات وتسديد مديونيات شركة المترو.